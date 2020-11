Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi domenica 1 novembre 2020

01 novembre 2020 a

La Dea Bendata non smette di baciare nemmeno oggi, domenica 1 novembre. Come ormai ci ha abituato Lottomatica, alle ore 19 è in programma l'estrazione del concorso Million Day: chi azzecca la cinquina si mette in tasca un milione.

Questa la combinazione vincente di oggi domenica 1 novembre: 9 - 23 - 38 - 41 - 49

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato indovinare la cinquina consente di vincere un milione, il quattro vale mille euro, il tre una vincita da cinquanta euro, mentre indovinare due numeri consente di intascare due euro. Il numero ritardatario è il 53 che non viene estratto da 44 concorsi. Il più frequente è il 16.

