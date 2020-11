Covid, positivo anche Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna

01 novembre 2020 a

a

a

Positivo al Covid anche Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. E' asintomatico e in isolamento dopo il test a cui si è sottoposto nella mattinata di oggi, domenica 1 novembre. L'esame era stato effettuato in via precauzionale, considerati gli appuntamenti istituzionali in agenda per il pomeriggio e la giornata di domani. E' stata la Regione a ufficializzare la notizia con un comunicato in cui si spiega che "Il presidente Bonaccini, che non presenta sintomi, come previsto in questi casi si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione". Da lì il governatore dell'Emilia Romagna "porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa regionale nei prossimi giorni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.