Covid, lockdown per anziani oltre i 70 anni: proposta al governo dei presidenti di Lombardia, Piemonte e Liguria

Limitare drasticamente gli spostamenti degli over 70 per combattere la diffusione del Covid, ma soprattutto fare di tutto per cercare di diminuire il numero dei morti. E' la proposta avanzata dai governatori di Lombardia, Piemonte e Liguria al governo (come riporta il Corriere della Sera) nel corso dell'incontro sulle nuove misure del Dpcm. C'è la convinzione che una restrizione del genere potrebbe aiutare in maniera decisiva la terza età italiana. Giovanni Toti, governatore della Liguria, spiega che "la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali, e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno, è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano molto anziani". Sono per lo più persone in pensione, non indispensabili per lo sforzo produttivo del Paese, ma più fragili e quindi da tutelare in ogni modo.

