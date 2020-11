Covid, dolcetto o scherzetto? La foto di Anna Elisa, dottoressa in trincea, che invita alla riflessione e riassume l'imprevedibilità della vita

01 novembre 2020 a

a

a

Dalla maschera per halloween del 2018, alla tenuta anti Covid del 2020. E' emblematica la foto pubblicata da Anna Elisa, simpatica e competente medico di Siena, sul suo profilo Instagram. L'imprevedibilità della vita riassunta in un solo scatto, accompagnato da un post che suscita inevitabilmente la riflessione: dolcetto o scherzetto? E che involontariamente è anche una risposta netta e inequivocabile (pur se involontaria) ai negazionisti. Anche Anna Elisa è in trincea contro il Covid 19, come tutti i suoi colleghi professionisti, il personale infermieristico, i volontari, i medici di famiglia. Una sfida complessa, entrata in una nuova fase critica. La speranza è che la prossima foto halloween, quella del 2021, sia di nuovo da strega!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.