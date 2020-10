Guerriglia nella notte a Firenze: bombe molotov, cariche, manganellate e sangue. Numerosi fermi, diversi feriti | Video shock

Julie Mary Marini 31 ottobre 2020 a

a

a

E' finita con il lancio di bombe moltov contro le forze dell'ordine, la risposta con violente cariche e manganellate, il sangue, il fermo di oltre dieci persone e diversi feriti, la notte di violenza che ha vissuto la città di Firenze per la manifestazione di protesta contro l'ultimo Dpcm del governo sulle misure per il contenimento del Covid.

Una manifestazione non autorizzata, organizzata via social e che già nel pomeriggio aveva il sapore di una guerriglia annunciata e non di un evento pacifico (come contestualmente avvenuto a Bologna), al punto da spingere numerosi commercianti a dotare i loro negozi di vere e proprie barriere antisfondamento. Qualche centinaia i giovani che si sono ritrovati in centro. Prima hanno cercato di raggiungere piazza Signoria, respinti dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Poi hanno più volte fronteggiato polizia e carabinieri, lanciando sassi, bottiglie e bombe carta, usando bastoni, rovesciando cestini e fioriere, scagliando fumogeni.

In una prima fase le forze dell'ordine hanno cercato di contenere, poi sono state costrette a caricare duramente gli estremisti, tra l'altro di diversa estrazione: nelle strade c'erano nuclei di destra, ma anche centri sociali e pezzi dell'area antagonista e pare che siano proprio antagonisti i quattro fermati per il lancio delle molotov. Tra via dei Calzaiuoli e nella zona dello shopping sono state almeno sei le cariche di agenti e militari. Quando i manifestanti che erano scesi nelle strade con intenti pacifici si sono ritirati delusi, la guerriglia è esplosa ancora più violenta. Il centro storico è stato messo a soqquadro, le fioriere rovesciate, un'auto della polizia danneggiata.

E ancora lancio di sassi e di bottiglie, fino alle bombe molotov. Durissima la condanna del sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Una minoranza di persone venute intenzionalmente per provocare e cercare gli scontri ha messo a dura prova la nostra città. Una situazione del genere non l'avevo mai vista. Firenze sta soffrendo molto, è stanca e ha molta rabbia. Ci sono state molte manifestazioni, ma pacifiche, e quello che più mi fa soffrire e arrabbiare è vedere che c'è qualcuno che cerca di strumentalizzare questa rabbia. Non è accettabile".

x 1 / 11

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.