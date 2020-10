Guerriglia a Firenze, nuovi scontri. Almeno dieci fermati tra gli estremisti | Video

30 ottobre 2020 a

Primi fermi a Firenze per la manifestazione non autorizzata per il Dpcm anti Covid. La protesta si è trasformata in guerriglia con le forze dell'ordine, come era già accaduto a Napoli, Roma, Milano e Torino. Sono almeno una decina i contestatori che sono stati fermati da carabinieri e poliziotti durante i duri scontri.

Agenti e militari hanno di nuovo caricato gli estremisti che li hanno sfidati armati di bastoni e di bombe carte e con lanci di bottiglie e pietre. Gli scontri si sono spostati in alcune vie secondarie del centro storico. Gli estremisti hanno anche rovesciato bidoni e fioriere.

