Covid, contagiato anche Urbano Cairo. E' ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano

30 ottobre 2020

Anche Urbano Cairo è ricoverato a Milano a causa del Covid 19. Lo sostiene il sito Dagospia secondo cui l'editore del Corriere della Sera e de La7 sarebbe nel reparto infettivi dell'ospedale San Paolo del capoluogo lombardo e verrebbe curato con il remdesivir. Si tratta dell'unico farmaco approvato per l'infezione, non semplice da reperire in Italia e in tutta Europa. Se la notizia venisse confermata, sarebbe l'ennesimo vip contagiato da Coronavirus. Urbano Cairo è imprenditore, editore, dirigente sportivo e di azienda. Oltre ad essere il presidente di Cairo Communication, lo è anche di Rcs MediaGroup e del Torino Football Club. Ha 63 anni.

