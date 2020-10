Coronavirus, 31.084 nuovi casi e 199 morti: il bollettino è da record

30 ottobre 2020 a

"Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi sono saliti a 31.084" ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo sulla situazione epidemiologica. Un bollettino del Coronavirus da record questo di oggi venerdì 30 ottobre (+4.253).

"Tutti questi dati in qualche misura sono attesi. Non ci dobbiamo aspettare cambiamenti del trend dovuti a un impatto immediato delle misure, ci vorranno due o tre settimane. Per ora vediamo ancora la tendenza all'aumento del numero dei positivi" ha aggiunto Rezza. I tamponi processati, altro dato record, sono stati 215.085. I morti sono 199 (lieve calo rispetto a ieri, -18) per un totale di 38.321 decessi. Sono 95 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime ventiquattro ore (ieri 115).

