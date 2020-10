Scuola, ultimatum Cgil al governo: "Entro il 24 novembre garantire a tutti gli studenti le lezioni in presenza"

30 ottobre 2020 a

Il governo deve trovare il modo di garantire a tutti le lezioni in presenza. Ne continua ad essere convinta la Cgil. La vice segretaria Gianna Fracassi, il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, lo hanno ribadito al termine dell'incontro di oggi, 30 ottobre, con la ministra Lucia Azzolina. “Entro la scadenza del Dpcm, fissata per il 24 novembre - sostengono - e attraverso un confronto costante con tutte le rappresentanze sociali e corrette relazioni sindacali, il Governo deve trovare il modo per garantire a tutti gli studenti, anche quelli delle scuole secondarie, il diritto all’istruzione attraverso una didattica in presenza”.

