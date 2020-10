Papa Francesco: la corruzione, il Covid, i rapporti con Benedetto, il rischio lockdown, il malaffare e il suo stato di salute. Intervista esclusiva AdnKronos

30 ottobre 2020 a

Intervista esclusiva dell'agenzia AdnKronos a Papa Francesco. La corruzione all'interno del Vaticano, il rapporto con il predecessore Benedetto, i peccati nella Chiesa, la battaglia contro il malaffare, gli esami medici e clinici a cui si sottopone. E ancora: il dramma del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, le decisioni del governo italiano per combattere la diffusione della pandemia, il rischio di un nuovo lockdown. Di questo e di tanto altro ha parlato Papa Francesco, rispondendo a tutte le domande che gli sono state poste. Clicca qui per leggere l'intervista completa a Papa Francesco

