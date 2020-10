Covid, Giannini: "Sconvolto dai giovani in terapia intensiva". Il racconto del giornalista a Piazza Pulita | Video

30 ottobre 2020 a

Clicca qui per vedere il video di Piazza Pulita.

"Sono rimasto sconvolto da quanti giovani sono in terapia intensiva". Drammatico il racconto a Piazza Pulita di Massimo Giannini, direttore della Stampa, che si è ammalato di Covid ed è stato ricoverato diversi giorni in ospedale. “Di persone terrorizzate e sofferenti ne ho viste tante - ha spiegato Giannini - Di persone pronate ne ho viste tante. Ho anche visto come avviene la manovra di pronazione".

"Sono stato sconvolto - ha aggiunto - dal vedere quante persone giovani ci fossero, meno di 60 anni. Questo virus non colpisce più solo gli anziani”. La manovra di pronazione serve per consentire al paziente di respirare meglio. Clicca qui per vedere il video di Piazza Pulita.

