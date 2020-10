Covid, lo studio shock dell'Ispi: "Lockdown per età per salvare mezzo milione di vite". I numeri mettono paura

30 ottobre 2020 a

Costringere gli anziani al lockdown, significherebbe salvare centinaia di migliaia di vite. Lo sostiene l'Istituto per gli studi di politica internazionale in uno studio shock pubblicato in anteprima da Repubblica. Uno stop mirato alle persone di una certa età ne potrebbe salvare tra il 50 e il 98% una soluzione che è "sbagliato ritenere di scartare a priori". Soluzione considerata problematica, però, sia dal punto di vista concreto che etico: sarebbe molto complesso impostare una eventuale sanzione per classe d'età. Ma i numeri mettono paura. Secondo lo studio far circolare l'infezione fino all'immunità di gregge potrebbe significare tra i 430 e i 700mila decessi. Servirebbero, inoltre, almeno 110mila posti di terapia intensiva. Lo studio si basa sui numeri e sul fatto che l'82% dei deceduti ha più di 70 anni e il 94% più di 60. E secondo l'Ispi con gli over 60 al sicuro, anche se si infettasse il 70% degli altri italiani, il numero delle vittime sarebbe inferiore a quello della prima ondata del virus. Si scenderebbe quindi da 460/700mila vittime in caso di apertura del Paese a 43mila se si isolassero gli over 60. Ovviamente calerebbero in maniera notevole anche i ricoveri in terapia intensiva.

