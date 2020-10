Coronavirus, 26.831 nuovi casi e altri 217 morti nelle ultime 24 ore: record di contagi in Italia

Torna a salire l'indice di contagio, oggi al 13.3%

Sono 26.831 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, giovedì 29 ottobre 2020 in Italia nelle ultime 24 ore su 201.452 tamponi: torna a salire l’indice di contagio, oggi al 13.3% Le vittime sono 217. Aumentano di 115 i posti occupati in terapia intensiva, per un totale nazionale a oggi di 1651.

Gli attualmente positivi sono 299.191 (+22.734), mentre i guariti 279.282 (+3.878). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda la singole regioni, si registrano 7.339 nuovi casi in Lombardia, 3.103 in Campania e 2.585 in Piemonte. Nel Lazio sono 1.995; la regione meno contagiata è la Basilicata (+86).

