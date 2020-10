Coronavirus, 24.991 nuovi casi, altro record in Italia di contagiati nelle ultime 24 ore. I morti sono 205

28 ottobre 2020 a

a

a

C'è un nuovo record di casi in Italia di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991, ieri si erano invece registrati 21.994 positivi. È boom di tamponi, ben 198.952. Sono 205 i deceduti. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Il totale delle vittime è a 37.905 da inizio emergenza. Da ieri effettuati 198.952 tamponi. Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva con 1536 casi (+125 da ieri). Gli attualmente positivi sono 276.457 (+21.367), mentre 275.404 i guariti (+3.416). Per quanto riguarda le singole regioni, ancora in aumento i nuovi casi in Lombardia (+7558), 2827 in Piemonte, 2427 in Campania. Nel Lazio sono 1963, mentre la regione meno contagiata è il Molise (+19).

