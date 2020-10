Coronavirus, Von der Leyen: "Nel 2021 potremo vaccinare fino a 700 milioni di persone"

28 ottobre 2020 a

I contagi da Coronavirus salgono, aumentano in tutta Europa negli ultimi giorni ma va avanti la scienza per arrivare a farmaci capaci di arginare la pandemia. Con i contratti stipulati negli ultimi mesi, «l’Ue potrà contare dalle 20 alle 50 milioni di dosi di vaccino al mese a partire da aprile», ha detto Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo piano di coordinamento Ue per il contrasto alla seconda ondata. «Nella migliore delle ipotesi - spiega - l’Ue potrà vaccinare fino a 700 milioni di persone» potendo così «fare delle donazioni ai Paesi più bisognosi».

