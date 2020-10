Sala e De Magistris scrivono al ministro Speranza: "Lockdown per Milano e Napoli idea sua o di Ricciardi?"

28 ottobre 2020 a

Sviluppi sulla valutazione di Ricciardi di un lockdown per Napoli e Milano. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, stamattina ha scritto insieme al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza sul tema del lockdown paventato a Napoli e Milano da Walter Ricciardi, consulente del ministero.

Ricoveri in terapia intensiva: sette regioni in codice rosso. Ecco quali sono. C'è anche l'Umbria

Ad annunciarlo è stato Sala nel suo video sui social. "Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris perché ieri il professor Walter Ricciardi ha evocato un lockdown per Milano e Napoli. Abbiamo scritto al ministro Speranza per sapere se è un’opinione del suo consulente o del ministero e nel caso fosse un’opinione del ministero se è basata su dati e fatti che ministero iha e noi no".

