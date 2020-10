Coronavirus, assicurazione Ue: vaccini pronti tra fine 2020 e inizio 2021. Tre o quattro disponibili

28 ottobre 2020 a

Lotta al Coronavirus, arrivano assicurazioni sui vaccini. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto che tre o quattro vaccini contro il nuovo coronavirus dovrebbero essere gradualmente disponibili tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo anno. "Speriamo che dalla fine dell’anno e dall’inizio del prossimo possano essere progressivamente disponibili 3 o 4 vaccini", ha detto Michel, intervistato su Rtl France.

L’ex primo ministro belga ha assicurato che "la Commissione europea, a nome degli Stati membri, ha firmato numerosi contratti per garantire che quando i vaccini saranno disponibili, potremo beneficiare delle dosi di cui abbiamo bisogno", ma, ha avvertito, non c’è una "bacchetta magica" per vaccinare tutti in una volta.

