Rocco Siffredi positivo al Coronavirus, focolaio in casa del porno attore: chi è rimasto contagiato e chi trema

28 ottobre 2020 a

a

a

Positivo al Coronavirus anche Rocco Siffredi, il re dei film a luci rosse. La notizia è riportata da Dagospia, che spiega come il porno attore noto in tutto il mondo, sarebbe in quarantena a Budapest, capitale dell'Ungheria dove vive e lavora da tempo.

Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli hot nella Casa. A Oppini dice "Sono Rocco Siffredi"

Oltre a Siffredi, positivi sarebbero anche la moglie Rosza Tassi e i figli ventenni Lorenzo e Leonardo. Secondo la fonte, avrebbero accusato sintomi del Covid anche la donna delle pulizie e l’autista di casa. Ci sono dei timori che riguardano anche l'Italia perché Rocco Siffredi la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che si sta preparando sulla sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.