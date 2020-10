Coronavirus, il premier Giuseppe Conte: "Rischio lockdown, rispettiamo misure"

27 ottobre 2020 a

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa - stasera martedì 27 ottobre 2020 - a palazzo Chigi le misure del decreto Ristori, ha risposto a chi gli chiedeva se escludesse la possibilità di chiuse totali, ha affermato: "Stiamo lavorando per scongiurare un lockdown generalizzato. Non vogliamo ritrovarci davanti a questa prospettiva ma per farlo dobbiamo operare adesso con scelte che sembrano dolorose". Non ci sono misure per far abbassare la curva "che non abbiano un impatto". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha poi chiarito che "c’è gente che soffre e non può aspettare".

