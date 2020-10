Coronavirus, Brusaferro (Iss) mette in guardia: "Aumentano ricoveri, sintomatici e terapie intensive"

"Va gestita l'epidemia garantendo risposte anche ad altri pazientì"

27 ottobre 2020

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione di Covid-19 in Italia, ha messo in guardia sulla severe realtà che stiamo vivendo.

"Aumentano i positivi sintomatici, c’è un trend in aumento dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, venerdì potremmo censire un altro aumento che evidenzia una progressione continua» dell’epidemia di Sars-CoV-2 in Italia. Se continua l’aumento dei posti occupati in terapie intensive c’è un problema molto critico: chi è affetto da altre patologie non troverà posto perché i letti saranno occupati da pazienti Covid. Quindi occorre gestire l’epidemia garantendo i bisogni di salute che continuano ad esserci."

