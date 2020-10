Covid, ricoveri in terapia intensiva: sette regioni in codice rosso. Ecco quali sono

27 ottobre 2020 a

Sette regioni italiane sono in forte allarme per la crescita esponenziale dei ricoveri nelle terapie intensive. Sono considerate in codice rosso perché mostrano un aumento dei ricoveri molto sostenuto se confrontato con la fase acuta registrata ad aprile. Emerge dal report dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore dell’osservatorio e ordinario di igiene generale e applicata all’università Cattolica di Roma, e dal dottor Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’osservatorio. Le regioni considerate in codice rosso sono: Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Umbria, Puglia e Basilicata. Nove le regioni in codice giallo: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Piemonte, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Codice verde per Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Marche e Provincia Autonoma di Trento.

