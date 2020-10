Covid, drammatico appello dell'infettivologo Galli in tv: "State a casa senza se e senza ma. Uscite solo per motivi indispensabili" | Video

27 ottobre 2020 a

a

a

Clicca qui per vedere l'appello di Massimo Galli in diretta tv su La7.

"Sono afflitto per la chiusura di palestre, attività sportive, teatri, cinema e comunque situazioni che riguardano eventi culturali. Il segnale forte e chiaro alla gente ora è stare a casa. E' questa la cosa che non va dimenticata". Lo ha urlato l'infettivologo Massimo Galli durante la trasmissione L'aria che tira su La7. Secondo Galli si deve uscire soltanto per andare a lavorare, acquistare il cibo e svolgere attività assolutamente indispensabili. "L'indicazione state a casa deve essere data senza se e senza ma - aggiunge Galli - E deve essere anche rispettata". E Galli ribadisce ancora: "L'ho già detto in diverse occasioni. L'indicazione adesso è state a casa il più possibile". Clicca qui per vedere l'appello di Massimo Galli in diretta tv su La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.