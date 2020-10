Coronavirus, l'allarme di Ricciardi: "Lockdown a Milano e Napoli, ci si contagia al bar o in autobus"

27 ottobre 2020 a

"Lockdown per Milano e Napoli". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica di Roma, ospite di ’ TGZero' di Radio Capital. Una dichiarazione che in queste ore ha aperto polemiche e se ne è discusso su La7 a L'Aria che tira.

"Ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non sono valide per fermare il contagio. A Milano e Napoli uno può prendere il covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del paese no. Ci troviamo in presenza di migliaia di soggetti asintomatici che tornano a casa, dove non si indossa la mascherina, ci si bacia e ci si abbraccia".

