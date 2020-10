Coronavirus, Sestili a La7: "Perdiamo il tracciamento di tanti contagiati, impennata della curva positivi e test effettuati"

27 ottobre 2020 a

A Omnibus su La7, il fisico Giorgio Sestili ha presentato questa mattina martedì 27 ottobre 2020, un grafico sull'andamento del rapporto tra casi positivi e casi testati: "La curva si sta impennando, vuol dire che si sta perdendo il tracciamento di tanti contagiati", ha spiegato. I casi positivi crescono molto più velocemente che i tamponi che noi riusciamo a fare.

Ci perdiamo tantissimi casi per strada. Più questo rapporto aumenta, più il nostro sistema di monitoraggio e tracciamento va in difficoltà e quindi non riesce a individuare tutte le persone infette che invece dovrebbe", conclude in maniera molto diretta l'esperto.

