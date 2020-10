Dpcm, cena di protesta al ristorante per novanta persone. Arriva la polizia. Il titolare: "Non chiudo, mi dovete arrestare" | Video

26 ottobre 2020 a

a

a

Mentre a Napoli, Milano e Torino le proteste contro il Dpcm anti Covid si trasformano in guerriglia con le forze dell'ordine, a Pesaro diventa incredibilmente una cena. Accade in uno dei ristoranti più importanti della città, La Macelleria, dove viene organizzata via social una serata per novanta persone, proprio per protestare contro la scelta del governo di far chiudere bar e ristoranti alle ore 18.

Arriva sul posto la polizia che entra nel locale da una porta laterale. La gente continua a mangiare e a brindare, invitando gli agenti ad unirsi. Il ristoratore garantisce la cena fino al dolce e urla: "Mi potete arrestare ma io non chiuderò mai". Prima della cena diverse centinaia di persone avevano manifestato in piazza del Popolo. In serata sono stati messi i sigilli al locale, il sindaco ha annunciato che questore e prefetto stanno valutando provvedimenti pesanti.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.