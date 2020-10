Sulla Luna c'è acqua, clamorosa doppia scoperta fondamentale per le missioni del futuro

26 ottobre 2020 a

Sulla Luna c'è acqua. Sono due studi pubblicati su Nature a cambiare completamente la visione che si aveva fino ad ora del satellite della Terra. La prima ricerca, coordinata dalla Nasa, dimostra la scoperta della molecola rilevata dal telescopio volante Sofia. Il secondo studio è dell'Università del Colorado e stima che piccole cavità ombreggiate potrebbero intrappolare acqua ghiacciata. Scoperte che se confermate potrebbero rappresentare una svolta per le missioni umane nello spazio. Anche ricerche precedenti avevano indicato la possibile presenza di acqua, ma non era stato possibile capire se si trattava di H2O o OH legato a minerali. Il telescopio Sofia, montato su un beoeing, ha risolto il mistero: si tratta di H2O. Resta da capire quanta ce n'è e se è utilizzabile. Più ottimisti gli studiosi dell'Università del Colorado secondo cui l'acqua è molta e diffusa: "Se avessimo ragione - afferma Paul Hayne - l'acqua potrebbe essere più accessibile per ottenere acqua potabile, carburante per i razzi, tutto ciò per cui la Nasa ha bisogno di acqua".

