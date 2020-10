Coronavirus, Di Lorenzo: "Lavoriamo anche a un farmaco per combattere tutti i ceppi, non solo il Covid 19"

26 ottobre 2020 a

Non solo lavoro sul vaccino anti Covid 19, ma anche su un inibitore di tutta la famiglia dei Coronavirus. La ricerca va avanti da qualche mese e la sta portando avanti la Irbm spa insieme alla multinazionale Merck & Co. E' stato il presidente dell'azienda di Pomezia, Piero Di Lorenzo, a spiegarlo all'agenzia Lapresse. Ha puntualizzato che i tempi saranno lunghi, visto che si tratta di un progetto molto ambizioso. La Irbm spa è l'azienda italiana che sta lavorando con l'Università di Oxford per mettere a punto il vaccino anti Covid che sarà prodottto e commercializzato da AstraZeneca. Di Lorenzo ha spiegato che c'è una mobilitazione mondiale anti Covid su doppio fronte: il vaccino e le cure. "La ricerca è fondamentale. Ora dobbiamo vincere la battaglia contro il Covid 19, ma poi ce ne saranno altre contro diversi ceppi di Coronavirus e dobbiamo vincere anche quelle per uscire dalla guerra".

