Salerno, manifestanti cercano di raggiungere la casa di De Luca. Bloccati dalle forze dell'ordine

I manifestanti volevano raggiungere la casa di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, per portare la protesta direttamente sotto la sua abitazione. E' accaduto nella serata di domenica 25 ottobre, quando a Salerno si tenuta una protesta contro le decisioni della Regione e le misure restrittive previste dall'ultimo Dpcm sulla pandemia da Covid. Alcuni dei contestatori hanno bloccato la circolazione di via Roma sedendosi in strada. Sono stati esplosi diversi petardi e rovesciati alcuni cassonetti. Sono state le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, a impedire che venisse raggiunta l'abitazione del presidente della Regione Campania. Il governatore è stato comunque bersagliato da pesanti cori offensivi.

