Vaccino anti Covid, AstaZeneca e Università di Oxford possono riprendere la sperimentazione

26 ottobre 2020

AstaZeneca e Università di Oxford possono riprendere la sperimentazione del vaccino anti Covid. Il 6 settembre era stata annunciata una pausa per consentire l'esame da parte dei comitati di monitoraggio. La sospensione della sperimentazione era stata necessaria dopo due casi di possibile effetto neurologico collaterale legato ad altrettanti volontari. Gli studi clinici sono ripresi in tutto il mondo secondo quanto hanno deciso le autorità di regolamentazione di Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Sudafrica. "Il riavvio delle sperimentazioni cliniche in tutto il mondo è una grande notizia perché ci permette di continuare i nostri sforzi per sviluppare questo vaccino per aiutare a sconfiggere questa terribile pandemia" ha affermato Pascal Soriot, ad di AstraZeneca Oxford.

