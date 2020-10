Dpcm, Walter Veltroni critica Conte: "Trasporti bombe di contagio più di ristoranti e bar". E tira in ballo le messe | Video

25 ottobre 2020 a

Walter Veltroni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha commentando le nuove misure del Dpcm. Non ha risparmiato critiche dirette a Conte. "Siamo sicuri che il problema siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? Quelle sono delle bombe di contagio, io credo più di quanto possano essere i bar e i ristoranti".

Mi chiedo ancora: è giusto autorizzare le messe e non i teatri e i cinema dove non c’è stato alcunché". ha aggiunto Walter Veltroni ponendo altri dubbi sulle misure annunciate oggi dal premier per arginare la seconda ondata di Coronavirus.

