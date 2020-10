Coronavirus, l'ottobre nero dell'Italia: da 2 mila a oltre 21 mila contagi al giorno. Ora siamo in linea con l'Europa | Video

La rapida diffusione del virus nel Paese

Il tetto dei 20 mila contagi è stato superato oggi, domenica 25 ottobre 2020. Una impennata di casi da Coronavirus inesorabile dall'inizio del mese che ha portato il premier Giuseppe Conte a firmare un nuovo Dpcm con restrizioni per arginare la seconda ondata della pandemia. Il Paese all'inizio di ottobre sembrava fuori dal violento ritorno del Covid-19 in Europa, invece presto si è ritrovato presto in linea con i dati drammatici degli altri.

Oggi i casi riscontrati in Italia sono stati 21.273, in crescita rispetto ai 19.644 di ieri nonostante siano stati fatti meno tamponi (161.880 rispetto ai 177.669 di ieri). Nelle ultime 24 ore si registrano altri 128 morti che portano il totale delle vittime a 37.338 da inizio emergenza. Il primo ottobre i casi in Italia erano 2.548, una crescita esponenziale come mostra questo video.

