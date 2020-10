Coronavirus, Burioni frena sul vaccino: "Vi prende in giro chi dà una data di inizio"

25 ottobre 2020 a

a

a

Vaccini anti coronavirus. Roberto Burioni frena i facili entusiasmi sulla vaccinazione. Oggi il noto virologo ha fatto un tweet dal proprio account, nel quale ha scritto di ribadire il concetto espresso il 19 ottobre scorso.

E cioè che "chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro Covid-19 vi sta prendendo in giro. Non sappiamo ancora se i vaccini sono in grado di proteggere. Speriamo di saperlo presto, allora potremo fare previsioni. Oggi no", ha affermato il direttore di Medical Facts. Proprio oggi il presente del consiglio Giuseppe Conte ha detto che a dicembre arriveranno i primi vaccini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.