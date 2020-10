Covid, nuovo Dpcm: per ora lo sport professionistico va avanti. Ma presto anche la Serie A rischia lo stop. Le parole di Di Maio

25 ottobre 2020 a

Firmato nella notte il nuovo Dpcm del governo Conte sulle restrizioni per cercare di rallentare la seconda ondata di Covid. Per ora lo sport professionistico continua l'attività, ma nei prossimi giorni potrebbe essere a rischio stop, compreso il campionato di calcio di Serie A. Anche se per ora il documento non interviene sullo sport prof, infatti, le dichiarazioni del ministro degli esteri, Luigi Di Maio, rilasciate al quotidiano Avvenire, spiegano che la decisione potrebbe essere presa presto, se la curva dei contagi continuasse a salire: "Il calcio è una grande industria - sostiene Di Maio - ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico".

