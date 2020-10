Roma, proteste contro le misure anti covid: disordini e fermi nella notte | Video

25 ottobre 2020 a

Corteo anti coprifuoco a Roma. I fermati nella notte sono almeno dieci, portati in questura per gli scontri che sono scoppiati in centro, a Roma. Sarebbero tutti italiani e appartenenti a gruppi ultras.

Il corteo anti coprifuoco, secondo quanto si apprende, era stato annunciato con un tam tam sui social già nella giornata di ieri, sabato 24 ottobre, si è sciolto quasi del tutto e la situazione, diventata critica con gli agenti del Reparto mobile costretti a caricare in piazza del Popolo, è poi tornata alla normalità intorno alle ore 1. Gli scontri fanno seguito dopo quelli, ben più gravi, avvenuti a Napoli il giorno prima.

