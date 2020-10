Luca Toni, rapina nella villa: lui aggredito e casa svaligiata. Salva la medaglia del Mondiale

24 ottobre 2020 a

Serata di grande paura per Luca Toni. Il calciatore campione del mondo con l'Italia nel 2006, mentre si trovava nella sua villa di Montale, frazione di Castelnuovo Rangone, alle porte di Modena, è stato aggredito da tre malviventi mentre era in casa con i bambini. Mascherati e con le pistole in pugno i banditi gli hanno ordinato di consegnare tutti i valori. Sono stati momenti di terrore e gli aggressori si sono accaniti contro di lui, senza fare del male ai bambini.

La villa di Montale già nel 2008 era stata presa d’assalto dai ladri per una rapina, ma in quell’occasione non c’era nessuno in casa. Nel bottino stavolta monili d’oro e oggetti di valore, ma non alcuni trofei come la Scarpa d’oro come miglior bomber della stagione 2005-06 e la medaglia d’oro conquistata ai Mondiali 2006. Toni ha poi affidato a un post su Instagram il suo racconto. "La cosa che conta di più è che la mia famiglia stia bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi" ha scritto.

