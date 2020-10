Bus si ribalta, Incidente stradale nel Trapanese: un morto e un ferito grave. Strage sfiorata

24 ottobre 2020 a

Strage sfiorata in Sicilia per un grave incidente stradale avvenuto nel Trapanese. In uno scontro frontale tra un autobus di linea e un’auto una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in maniera grave.

L’impatto si è verificato lungo la statale 119 nei pressi di Castelvetrano. A bordo del pullman una decina di passeggeri. Sul posto gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Provvisoriamente è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la statale 119 e poi riaperta dopo le operazioni. Diversi i feriti in maniera per fortuna lieve.

