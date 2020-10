Napoli, guerriglia urbana: le forze dell'ordine caricano i manifestanti. Bombe carta e lanci di bottiglie

23 ottobre 2020 a

Cariche della polizia a Napoli contro i manifestanti che protestano contro l'ordinanza emessa del governatore Vincenzo De Luca che ha istituito il coprifuoco notturno. Migliaia di persone nelle strade e nelle piazze che non si sono limitate alla contestazione, ma hanno lanciato bottiglie e fumogeni contro gli uomini delle forze dell'ordine. Cori, urla e insulti.

In moti hanno cercato di raggiungere i palazzi della politica, il Comune e la Regione, facendo anche esplodere diverse bombe carta. Le forze dell'ordine hanno reagito caricando la folla. Vere e proprie scene di guerriglia urbana. E' stata aggredita anche una troupe di Sky Tg24, anche se per fortuna non si segnalano feriti tra i giornalisti, né tra gli operatori.

Le immagini delle proteste sono state trasmesse in diretta sia da Sky che da Rete 4 (durante la trasmissione Quarto Grado), ma decine di video sono stati scaricati anche sui social, facendo subito il giro del Paese.

