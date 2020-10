Covid, ricoverata in ospedale Mara Maionchi. Focolaio del virus a Italia's got talent

23 ottobre 2020 a

Ancora un volto noto contagiato dal Covid. Mara Maionchi, discografica e protagonista del mondo della musica e della televisione, è ricoverata in ospedale a Milano a causa del virus. Le sue condizioni per fortuna non sono considerate gravi. Pare che Maionchi si sia contagiata durante la lavorazione del programma Italia's got talent che sembra diventato un vero e proprio focolaio. Anche la nuotatrice Federica Pellegrini pare che si sia ammalata durante le registrazioni. Sia Mara Maionchi che Federica Pellegrini, infatti, fanno parte della giuria del seguito programma di Sky. Ma non è tutto: il contagio coinvolge anche tecnici e produttori del programma.

