Il Covid arriva al Quirinale, positivi uno chef di Mattarella e due membri dello staff. Il presidente non è in isolamento

Anche uno degli chef del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato positivo al Covid 19. La notizia è trapelata soltanto nella giornata di oggi, rivelata dal Foglio, ma è accaduto tutto dieci giorni fa, quando per uno dei cinque che dirigono la cucina del Quirinale, l'esito del tampone è stato positivo. Immediatamente si è proceduto alla sanificazione dei locali, delle sale da pranzo, di quelle che ospitano le riunioni. Tutto il personale del palazzo è stato sottoposto al tampone, risultato positivo per altre due persone. Lo chef sta bene, accusa soltanto leggeri sintomi. Il presidente Mattarella non è in isolamento.

