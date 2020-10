Posti letto terapia intensiva occupati da pazienti Covid, in Umbria la percentuale più alta: oltre 27%

23 ottobre 2020 a

E' l'Umbria la regione con la percentuale più alta di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid: 27.85%. Seguono la Campania con il 21.71 e la Sardegna con il 20.69. Nel Lazio la percentuale scende al 17.54, mentre in Lombardia è al 15.69. Il tasso minore è quello della provincia autonoma di trento con l'1.96. In Italia su 6.628 posti attivi, il 15% è occupato da malati Covid. La percentuale cala all'11 se vengono presi in considerazione gli altri 1.660 letti che possono essere attivati con i ventilatori che sono stati distribuiti alle Regioni. I dati emergono dal report settimanale diffuso dal commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri.

