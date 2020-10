Covid, appello governatore De Luca: "Subito lockdown nazionale e totale. La Campania a brevissimo in questa direzione"

23 ottobre 2020 a

"Il governo proceda subito con il lockdown nazionale totale". L'appello è del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il presidente sostiene che gli attuali dati sul contagio rendono "inefficace ogni tipo di provvedimento parziale". A suo avviso è quindi "necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti)". De Luca è convinto che sia "indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. Quindi al di la delle decisioni del governo centrale, per la regione è in arrivo un altro lockdown totale.

