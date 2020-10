Covid, il viceministro Sileri: "Evitare gli abbracci ai nonni per darli più forti tra un anno. In famiglia la maggior parte dei contagi"

23 ottobre 2020 a

"La maggior parte dei contagi avviene in famiglia. Occorre buonsenso, occorre capire che se si va a trovare i nonni bisogna utilizzare la mascherina ed evitare gli abbracci, per poi magari darli ancora più forti nel prossimo anno". Sono parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, intervistato da Radio Cusano Campus durante la trasmissione L'Italia s'è desta. Sileri ha precisato che era scontato che quello che è avvenuto in altri Paesi d'Europa sarebbe accaduto anche in Italia: "E’ chiaro che vi è stato un allentamento delle difese e dell’autocontrollo in estate in alcune circostanze, però io ad agosto dissi che anche chiudendo le discoteche i casi sarebbero saliti", proprio perché i principali contagi avvengono nell'ambito familiare.

