Covid, coprifuoco dalle ore 21 o lockdown 2 se non calano i contagi. Il governo si dà sette giorni per decidere

Nuovo lockdown oppure coprifuoco dalle ore 21. Sono queste le due ipotesi al vaglio del governo guidato da Giuseppe Conte. Le nuove limitazioni imposte per combattere la diffusione del Covid, potrebbero arrivare entro sette giorni. E' il tempo che l'esecutivo si è dato per verificare l'effetto del Dpcm firmato nei giorni scorsi. Se il trend dei contagi non sarà invertito, con tutta probabilità scatterà il coprifuoco in tutto il Paese a partire dalle ore 21, con chiusura di tutte le attività. Non è escluso che il governo opti per un altro provvedimento: consentire ai cittadini di lasciare la propria abitazione solo per recarsi a scuola, al lavoro o per motivi considerati essenziali (salute). Insomma un nuovo lockdown, anche se meno stringente rispetto a quello della scorsa primavera.

