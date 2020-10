Lucca, tredici studenti positivi al Covid in una classe di sedici. Tutti contagiati da un compagno

23 ottobre 2020 a

Emergenza Covid: tredici studenti positivi al tampone in una classe di sedici. Accade all'Istituto Agrario Busdraghi di Lucca. La passata settimana era stato individuato il primo ragazzo contagiato. Sono immediatamente partite le verifiche sui compagni, dopo che la classe è stata messa in quarantena. Secondo la preside sembra che al momento tutti i ragazzi siano asintomatici e quindi in buone condizioni: "Purtroppo - aggiunge - la situazione è particolarmente complicata, così come quella dei mezzi di trasporto". Si tratta della seconda classe del polo scolastico: era già scattata la quarantena per una dell'Itc Carrara. La scuola sta prendendo in considerazione la didattica a distanza.

