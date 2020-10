Piazzapulita, Covid: in Campania respiratori polmonari non a norma: le istruzioni sono in tedesco | Video

22 ottobre 2020 a

L'emergenza Covid sta mettendo in grave difficoltà la regione Campania. E' uno dei servizi mandati in onda nella puntata del 22 ottobre di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento di La7, condotta da Corrado Formigli. Complessa la situazione negli ospedali dove occorrerebbero più posti letti, manca il personale e alcune delle forniture tecniche che sono arrivate non possono essere utilizzate perché non a norma.

Nel servizio un infermiere dell'Ospedale del Mare di Napoli, denuncia: "L’azienda sanitaria ha dichiarato di avere 72 posti di terapia intensiva, probabilmente arriveremo a 36". Incredibile la vicenda dei ventilatori polmonari: non sono a norma perché le istruzioni sono in tedesco. Clicca qui per vedere il servizio di Piazzapulita.

