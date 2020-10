Vittorio Sgarbi dorme in parlamento: "Mentre parla Conte cosa vuoi fare, una festa?"

22 ottobre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi dorme in Parlamento e ovviamente i fotografi ne approfittano e immortalano il critico d'arte e politico mentre schiaccia un evidente pisolino. La foto finisce in rete, ma Sgarbi non solo non se la prende per niente, ma recupera l'immagine e la twitta con un duro attacco al premier Giuseppe Conte: "Mentre parla Conte che vuoi fare, una festa?". Il presidente del consiglio evidentemente stava illustrando l'ultimo Dpcm entrato in vigore da pochi giorni e contenente le misure per contrastare il Covid 19. Un Dpcm che tra l'altro è stato già superato in diverse regioni dalle ordinanze emanate dai governatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.