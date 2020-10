Roma, ancora un autobus a fuoco. Salvo Sottile durissimo con Virginia Raggi: "Presto, ci serve un sindaco" | Video

22 ottobre 2020 a

a

a

Ancora un autobus a fuoco a Roma. E' accaduto intorno alle 12.30 di oggi, 22 ottobre, a Gregorio VII dove un mezzo Atac della linea 881 è stato distrutto dalle fiamme, in via Pio XI. Prima le esplosioni, poi il rogo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con una autobotte, ma non hanno potuto far altro che evitare che l'incendio si propagasse ancora di più: il mezzo era ormai già compromesso.

Ovviamente forti disagi per il traffico, considerato che per diversi minuti il rogo ha condizionato la circolazione in via Pio XI. Una densa colonna di fumo si è alzata verso il cielo della Città Eterna, visibile praticamente da tutte le zone del centro.

E' l'ennesimo autobus che va a fuoco nella capitale. Le immagini del rogo sono state pubblicate sui social e condivise centinaia di volte, nonché commentate con rabbia, amarezza e ironia. Dure le parole del giornalista Salvo Sottile: "Presto, ci serve un sindaco".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.