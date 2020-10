Coronavirus, altra impennata: oltre 16 mila nuovi casi e 136 morti nelle ultime 24 ore in Italia

22 ottobre 2020 a

Coronavirus, il bollettino medico di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, in Italia. Sono 16.079 i nuovi casi di Covid in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 136 morti. I tamponi eseguiti da ieri sono 170.392.

Sono 992 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 66 unità da ieri. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano ancora 4125 nuovi casi in Lombardia, 1550 in Piemonte, 1541 Campania e 1251 nel Lazio. La meno colpita è invece il Molise con 28 nuovi riscontri dopo 696 tamponi che sono stati eseguiti.

