Covid, l'annuncio del ministro Roberto Speranza alle Regioni: "Sì ai tamponi rapidi nelle farmacie"

22 ottobre 2020 a

Molto presto sarà possibile sottoporsi ai tamponi rapidi nelle farmacie. E' stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad annunciarlo nel corso della riunione con i rappresentanti delle Regioni. Si tratta di una fase di sperimentazione nella lotta alla pandemia Covid, per rendere più semplice e più veloce l'individuazione dei contagi. L'obiettivo è quello di dare respiro alle strutture che si occupano delle analisi "ufficiali", ma probabilmente anche rendere più semplice l'accesso all'esame ai privati. Il ministro Speranza ha ricordato che in alcune regioni è già possibile sottoporsi ai test sierologici all'interno delle farmacie: "Proviamo ad effettuare una sperimentazione come avviene a Trento".

