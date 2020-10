Roma, medico di famiglia si toglie la vita: "Era sotto stress anche per colpa del Covid"

22 ottobre 2020 a

Genzano, in provincia di Roma, sotto shock per il suicidio di un noto medico di famiglia. E' stato il figlio a trovarlo impiccato. Il professionista da mesi soffriva di una forte depressione e stando a chi lo conosceva bene "ha accusato in maniera drammatica il colpo dell'emergenza Covid". Lo riporta Il Messaggero che si è occupato della vicenda. Aveva 62 anni ed era molto stimato dalla comunità. La consigliera comunale Patrizia Mancini, amica di famiglia lo descrive come un medico "amorevole e preparato. Era innovativo e aperto alle tecniche più all'avanguardia. Tutti noi avremmo avuto ancora bisogno di un uomo come lui, umile e grande lavoratore".

